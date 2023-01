Festival de Férias da Secretaria de Cultura de Teresópolis garante teatro e diversão para toda a família - Divulgação

Publicado 19/01/2023 10:00

Um fim de semana com muito teatro, números circenses e palhaçaria para encantar adultos e crianças de todas as idades é o que promete o Festival de Férias da Secretaria de Cultura de Teresópolis. Com entrada franca e censura livre, a programação acontece de sexta, 20/01, a domingo, 22/01, no Teatro Municipal, localizado no 2º piso da Prefeitura.

“Serão três dias de alegria e diversão, garantidas pelos talentosos artistas da Cia Hocus Pocus e da Trupe Circônflexo, de Teresópolis, dentro da Estação Família do calendário de eventos do município. Vale a pena conferir”, convida Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.

Serviço:

• O Gato de Botas – Adaptação do clássico infantil pela CIA Hocus Pocus.

Sexta-feira, 20/01, 18h.

• Variedades Variantes – Números circenses e palhaçaria com a Trupe Circônflexo.

Sábado, 21/01, 18h.

• Os Três Porquinhos – Adaptação do clássico infantil pela CIA Hocus Pocus.

Domingo, 22/01, 16h.

Local: Teatro Municipal, no 2º piso da Prefeitura (120 lugares).

(Av. Feliciano Sodré, 675, Várzea).

Censura Livre.

Entrada franca.