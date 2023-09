Em um ano, Sistema de Processo Eletrônico gerou economia de mais de 4,5 milhões de reais ao município - Divulgação 1Doc

Publicado 02/09/2023 11:26

Implantado há 15 meses, o sistema digital da Prefeitura de Teresópolis recebeu nota 9.6 em pesquisa realizada com os usuários do Sistema de Processo Eletrônico 1Doc. Segundo dados do governo, em um ano, o sistema gerou economia de mais de R$ 4,5 milhões aos cofres do município. Foram cerca de 400 mil acessos, mais de 50 mil documentos tramitados.



O Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, avalia como excelentes os resultados. "Quando assumimos a gestão, todos os processos eram tramitados de forma física, com uma burocracia enorme. Por exemplo, a contratação de um médico, que antes demorava até 15 dias, hoje é finalizada no mesmo dia. Além da economia de mais de R$ 4,5 milhões de custos diretos e indiretos com impressão. Os usuários do sistema estão aprovando a ferramenta, o que é fundamental para nossa gestão”, avaliou o Prefeito.