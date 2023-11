O CREAS Teresópolis fica na rua Carmela Dutra, 812, em Agriões - Divulgação

Publicado 07/11/2023 10:54

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) realizará um atendimento jurídico, psicológico e social à população LGBTQIA + de Teresópolis na próxima sexta-feira, 10 de novembro. O atendimento acontecerá de 9h às 17h, na sede do CREAS, localizado no número 812 da Rua Carmela Dutra, em Agriões.

O atendimento será feito em uma parceria com o Programa Estadual Rio sem LGBTIfobia, do Governo Estadual, através do Centro de Cidadania LGBTI Serrana II. Também serão oferecidos os serviços de inclusão e atualização no Cadastro Único do Governo Federal e a emissão do Cartão do SUS para o atendimento médico gratuito.