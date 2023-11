Seleção Brasileira finaliza preparação para jogo contra a Colômbia - Jailson Marconne - CBF

Publicado 15/11/2023 08:56 | Atualizado 16/11/2023 09:23

A Seleção Brasileira Masculina finalizou nesta quarta-feira (15), a preparação para a partida contra a Colômbia. Na Granja Comary, o técnico Fernando Diniz ajustou os últimos detalhes na equipe antes do duelo.

A bola rola na quinta (16), às 21h (de Brasília), no estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV. Fernando Diniz trabalhou situações de jogo durante atividade. Ele também deu atenção para a Bola parada, bem como finalizações.

O grupo embarca para Colômbia no período da tarde. O atacante Gabriel Jesus ficará na Granja Comary, acompanhado do fisioterapeuta Charles Costa, do preparador Marquinhos e do médico Felipe Kalil para dar sequência ao processo de recuperação e condicionamento físico.