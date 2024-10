Pratos do Festival Origens 2024 - Divulgação

Pratos do Festival Origens 2024Divulgação

Publicado 14/10/2024 16:47

Ainda dá tempo de experimentar os pratos do Festival Gastronômico Origens em Teresópolis. O evento, que homenageia a potência produtiva do município, vai até dia 28 de outubro e participam 15 restaurantes da cidade que fazem parte do Polo Gastronômico. São opções de pratos preparados com ingredientes locais para todos os gostos e bolsos.

Para abrir o apetite, há opções de petiscos como a surpreendente “Pipoca de quiabo” do Pier 66 e as “Coxinha de Angu com shiitake e queijo meia cura e coxinha de jiló com calabresa” do Donna Tê Terrazzo.



Para os amantes das massas, tem um delicioso “Capeletti de queijo com tomate seco ao molho de gorgonzola com shitake e molho pesto”, do Allegro Restaurante e Pizzaria, o “Tortellini de Cordeiro com Pesto de Hortelã”, do Pastadini, e a “Lasanha de Cogumelos” do Burrata Empório e Bistrô. O “Risotto Ao Funghi” é a opção do Cena risotteria. A Pizza Origem Terê, com shitake e queijo meia cura, é uma boa pedida no Manjericão Casa de Pizza.



Quem não abre mão de uma boa carne não pode perder o “Ouro da Serra” do Uai Terê e o “Prensado da Roça” do Ymbu Restaurante. Também tem opções com peixes, o “Pescado Austral” do Paraíso Agriões e a “Tilápia Marinada no Shoyo com gengibre e pesto de manjericão” do Salsa Brasileira, ambos servidos no buffet a quilo, e o “Gravlax de Salmão marinado na beterraba da terra” do Vila St Gallen.



Para a sobremesa ou para aquele café da tarde, a boa pedida é experimentar o Cheescake frutas vermelhas do Viva Itália, o Waffle Primavera da Maria Torta e a “Torta Cremosa de Batata Doce” do O Café.