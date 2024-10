Jornal apreendido no bairro de São Pedro - Divulgação

Publicado 05/10/2024 07:45

Uma equipe de fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral de Teresópolis, acompanhada de policiais militares, flagrou a distribuição de um jornal no bairro de São Pedro que estaria divulgando informações falsas tendenciosas sobre as eleições no município.

O jornal questionava uma pesquisa eleitoral publicada recentemente que coloca os candidatos Mário Tricano e Leonardo Vasconcellos em situação de empate técnico.

O material recolhido tem sede em Guapimirim, micro-empresa individual com endereço à estrada da Caneca Fina, cidade de onde também são as meninas apreendidas.