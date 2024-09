Lançamento do festival teve cozinha ao vivo com os chefs Phillipe Baddini (Pastadini), Paulo Araújo (Ymbu) e Fábio Maia (Cena Risotteria) - Agência Gastrô

Publicado 27/09/2024 18:47

Começa neste sábado (28), a 2ª edição do Festival Gastronômico Origens, uma realização do Polo Gastronômico de Teresópolis, associação sem fins lucrativos que representa bares e restaurantes do município. Durante um mês, 15 restaurantes locais oferecem pratos elaborados com produtos locais, destacando a origem de cada ingrediente, valorizando o produtor rural e a relevância do município como grande celeiro de alimentos para todo o estado.

O lançamento do festival aconteceu nesta quinta-feira (26), no Teresópolis Shopping, com o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel. Na ocasião, ao som de violinos, os convidados puderam apreciar um pouco dos sabores que serão servidos durante o festival, como a pipoca de quiabo do restaurante Pier 66, com um sabor surpreendente. Chefes prepando pratos ao vivo e uma exposição de produtos locais e de empresas parcerias completou a programação.



A proposta do Festival Origens é reconhecer a potência produtiva do interior de Teresópolis e de seu valor não apenas para a economia local, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. O município é o maior produtor de hortaliças folhosas do estado com quase 5 mil produtores rurais, que representam uma produção de mais de 160 mil toneladas/ano e faturamento superior a R$ 178,5 milhões de reais (Emater-Rio/2020), sem contar os dados da informalidade.



O evento também mostra que não só de hortaliças vive a economia local: a cesta de produtos locais contém queijos, cogumelos, legumes, frutas, mel, temperos, geleias, trutas, carnes, ovos, cervejas, vinhos, gim, cachaças e muitos outros itens “made in Terê”. Esses itens serão os ingredientes disponíveis para o cardápio do Festival.



“O Origens está se consolidando como o evento mais representativo do protagonismo do setor agrícola na gastronomia de Teresópolis. Queremos que tanto a população como nossos visitantes reconheçam, através dos nossos pratos, a grande variedade de sabores e aromas do que produzimos no nosso município. Ao mesmo tempo, estamos projetando nosso município para fora, alavancando o nosso turismo e nossa agricultura”, comenta a presidente do Polo Gastronômico, Vania Baddini.



O Festival Origens é uma realização do Polo Gastronômico de Teresópolis, com organização da Agência Gastrô, produção da SixFour e patrocínio da Fecomércio-RJ. Os apoiadores são o Teresópolis Shopping, Sicred, Teresópolis Convention & Visitor Bureau, Diário de Teresópolis, Tesouros da Serra, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Emater-Rio, Paraíso Café, Associação Agroecológica de Teresópolis, Prefeitura de Teresópolis, Sindicato Rural de Teresópolis, Arosa, Rota Cervejeira e Mad Brew.



Serviço:

2ª edição do Festival Origens Teresópolis: Do campo à mesa

Data: 28 de setembro a 28 de outubro de 2024

Local: Restaurantes do Polo Gastronômico

(Allegro Pizzeria e Caffè, Burrata Empório Bistrô, Cena Risotteria, Donna Tê Terrazzo, Manjericão - Casa de Pizza, Maria Torta, O Café, Pastadini, Paraíso Agriões, Pier 66, Salsa Brasileira, Uai Terê Exclusive, Vila St. Gallen, Viva Itália e Ymbu Restaurante)