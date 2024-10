À esquerda, Mário Tricano. À direita acima Leonardo Vasconcellos e abaixo Júlio Rocha (E), Alex Castellar (C) e Beique San (D). - Divulgação

Publicado 02/10/2024 07:00

Teresópolis - Divulgada nesta terça-feira (1), a pesquisa eleitoral realizada pela empresa Ágora Pesquisa, entre os dias 26 e 28 de setembro, em Teresópolis, aponta o candidato a prefeito Mário Tricano (PP) à frente com 38% dos votos válidos. Leonardo Vasconcellos (União Brasil) aparece em segundo, com 31%, Júlio Rocha tem 18%, Alex Castellar (PL) aparece com 12% e Beique San (PSOL) tem 1%. Os votos válidos já desconsideram bancos e nulos.

Já na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, incluindo brancos e nulos, Tricano tem 30% contra 24% de Leonardo e 14% de Júlio Rocha. Na espontânea, quando não são mencionados os candidatos, Tricano tem 25% das intenções de votos, seguido por Leonardo Vasconcellos com 16%, Júlio Rocha tem 9% e Alex Castellar tem 5%. O candidato Beique San não foi mencionado pelos entrevistados. Não sabem ou não responderam 43% dos eleitores.

Caso eleito, Mário Tricano assumirá o sexto mandato como prefeito de Teresópolis. Sua última eleição foi em 2016 quando obteve mais de 35 mil votos.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-07044/2024 e entrevistou 400 pessoas no município de Teresópolis, entre 16 e 79 anos de idade. A amostra permite um nível de confiança de 95% com margem de erro de 4,89% para mais ou para menos.



Veja os números

INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Mário Tricano.................................30%

Leonardo Vasconcellos............................. 24%

Júlio Rocha...............................14%

Alex Castellar................9%

Beique San...............................1%

Branco ou nulo...............................................11%

Indecisos..................................9%

NR..................................3%



INTENÇÃO DE VOTOS | ESPONTÂNEA

Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

Mário Tricano.................................25%

Leonardo Vasconcellos............................. 16%

Júlio Rocha...............................9%

Alex Castellar................5%

Beique San...............................1%

Branco ou nulo...............................................1%

NS / NR.........................................43%