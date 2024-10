Leonardo Vasconcellos é o atual presidente da Câmara de Vereadores - Divulgação

Leonardo Vasconcellos é o atual presidente da Câmara de VereadoresDivulgação

Publicado 06/10/2024 20:46

Em uma eleição apertada até os últimos minutos, o atual presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, o verador Leonardo Vasconcellos (União Brasil), foi eleito prefeito com 28,09% dos votos válidos, 25.186 mil votos. Em segundo lugar ficou o candidato do Agir, Júlio Rocha, com 27,64%. Tricano (PP), que liderava as pesquisas de intenção de voto, ficou em terceiro, com 27,23% dos votos, seguido por Alex Castellar (PL), com 13,51% e Beique San com 3,53%.

Leonardo Vasconcellos tem 40 anos, é professor, pós-graduado em gestão pública. Na vida pública, Leonardo já foi assessor parlamentar, diretor da Câmara de Vereadores, Secretário Municipal de Educação e de Governo e Coordenação Política, Vereador por dois mandatos e Presidente da Câmara de Vereadores, atualmente em seu quarto mandato. Leonardo terá como vice a médica Dra Afaf Ribeiro. Para disputar a prefeitura, contou com uma coligação entre os partidos PDT, DC, PMB, UNIÃO e PRTB.