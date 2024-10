Praça de Alimentação revitalizada, com novos boxes totalmente remodelados e área para mesas - Bruno Nepomuceno

Publicado 16/10/2024 15:49

Reaberta ao público neste último sábado (12) com a retomada da programação cultural, a praça de alimentação da Praça Higino da Silveira – a da Feirarte, a popular Feirinha de Teresópolis, está de cara nova, com boxes remodelados, área compartilhada para atendimento ao público e cozinhas com bancada de pedra e pia inox, escada de acesso ao mezanino, revestimento de alta qualidade no piso e paredes, seguindo as normas da Vigilância Sanitária, que permite a limpeza do local com facilidade. Em fase de teste, essa é a primeira etapa das obras de reforma e remodelação do espaço.



“A Feirinha é o principal atrativo de Teresópolis em número de visitantes, além de ser uma das maiores feiras de artesanato a céu aberto do Brasil. Com 500 expositores, 3 mil empregos gerados e 10 mil visitantes por fim de semana. É com muita alegria que estamos entregando parte desse importante equipamento turístico”, pontuou o Prefeito Vinicius Claussen.