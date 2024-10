Fotografia de Luiza Kons presente na exposição - Luiza Kons

Publicado 16/10/2024 18:41

A partir da próxima sexta-feira (18), o público de Teresópolis poderá se conectar à inovadora exposição "Biografemas", um convite a fazer uma pausa na rotina agitada e explorar novas dimensões da experiência visual e emocional. Com curadoria de Amanda Leite e Raquel Gandra, a mostra reúne 12 artistas de diversas partes do Brasil, oferecendo um panorama rico e multifacetado da fotografia contemporânea, no Sesc Teresópolis.

O título "Biografemas" é inspirado no conceito desenvolvido pelo teórico literário Roland Barthes, e serve como uma lente para explorar a interseção entre histórias pessoais e memórias com a realidade e a poesia. A exposição investiga como vivências íntimas e fragmentos de eventos de vida podem ganhar novas dimensões e significados através da interpretação artística. Cada obra reflete uma fabulação da memória, conectando o pessoal ao coletivo de maneira profunda e poética.

“O biografema não dispensa a biografia; na verdade, parte da biografia de cada artista de modo a desmembrar essa narrativa em outras. Enquanto a biografia trabalha a história do biografado, o biografema se interessa pelo arbitrário, ou seja, o detalhe na produção de cada obra. Assim, as obras podem reescrever fragmentos da nossa própria cotidianidade”, explica Amanda Leite.

Um recorte do cenário da fotografia contemporânea

Os visitantes terão a oportunidade de explorar a singularidade de cada artista através de temas e pesquisas que abordam memória, corpo, gênero, violência doméstica, maternidade, infância, atravessamento intergeracional, território e identidade. Como destaca Amanda, “mesmo sendo de universos tão íntimos, ao mesmo tempo parecem ser de todos nós”. Segundo ela, os modos de produção são bem específicos, passando pela fotografia clássica, desde capturas feitas com pinhole - máquina fotográfica sem lente - a técnicas de revelação como cianotipia, monotipia, além do uso do photoshop, que marca bem alguns trabalhos.

Raquel Gandra ressalta que a curadoria busca alinhar o aspecto pessoal das obras com questões coletivas. “As obras são abertas e permeáveis ao olhar e à experiência alheia, refletindo sentimentos presentes na vida cotidiana de muitos de nós. Nosso objetivo é que a exposição sirva como um diálogo entre artistas de diferentes regiões do Brasil, com linguagens e trajetórias distintas, oferecendo um recorte do cenário da fotografia contemporânea”, conta a artista visual e curadora da exposição.

As obras que vão compor a exposição são de autoria de Amanda Leite, Anna Ortega, Gal Cipreste & Rodrigo Masina, Mitsy Queiroz, Miguel Chikaoka, Li Vasc, Luiza Kons, Julia Baumfeld, Felipe Camilo, Malu Teodoro e Raquel Gandra.

Visitação

A exposição "Biografemas" estará aberta ao público de 18 de outubro a 16 de janeiro de 2025, na Unidade do Sesc em Teresópolis (Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea, Teresópolis – RJ). Com entrada gratuita, a visitação pode ser feita de terça a domingo, das 9h às 18h. Situado em um belíssimo casarão do século passado, o Sesc Teresópolis oferece além da exposição, um restaurante, biblioteca, jardim, ar puro e clima ameno.

Mais informações e contato com a organização do evento podem ser obtidos através do perfil @interludica no Instagram, pelo linktree https://linktr.ee/interludica e pelo email interludica.arte@gmail.com.

Oficinas Livres

Além da exposição, o público poderá participar de três oficinas livres e gratuitas, que ocorrerão no Sesc Teresópolis e serão transmitidas pelo canal do YouTube da @interludica. Para participar, siga o perfil @interludica no Instagram e acompanhe as inscrições e novidades.

Serviço

Exposição: Biografemas

Data de abertura: 18 de outubro de 2024

Data de encerramento: 16 de janeiro de 2025

Local: Sesc Teresópolis

Endereço: Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea, Teresópolis – RJ

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 18h

Entrada: Gratuita