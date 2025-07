Café da manhã é agora gratuito - Jorge Maravilha

Café da manhã é agora gratuitoJorge Maravilha

Publicado 25/07/2025 11:25

Antes oferecido em espaço anexo ao Ginásio Pedrão, a partir desta quinta-feira (24), o Café Popular de Teresópolis passa a funcionar em um ponto de grande circulação de pessoas, em uma loja ao lado da entrada da rodoviária. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h45, e o café é gratuito.

O Café Popular funciona em esquema de retirada e oferece à população um kit de café da manhã composto por um copo de café puro ou com leite, um pão com manteiga e uma fruta da estação.

A iniciativa foi inaugurada em 2021 na gestão do então prefeito Vinicius Claussen, que sancionou uma lei de autoria do vereador Leonardo Vasconcellos, atual líder do executivo.