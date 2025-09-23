Troca é obrigatória e deve ser feita até 17 de outubro - Divulgação

Troca é obrigatória e deve ser feita até 17 de outubroDivulgação

Publicado 23/09/2025 18:18

As pessoas idosas, com idade entre 60 e 64 anos e portadoras do passe RioCard Sênior na cidade de Teresópolis, deverão realizar a troca do cartão atual por um novo modelo. A troca é obrigatória, gratuita e acontece no período de 22 de setembro a 17 de outubro, na loja da RioCardMais, localizada na Avenida Feliciano Sodré, nº 579, na Várzea. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Para efetuar a substituição, é necessário apresentar o cartão RioCard Sênior e um documento oficial de identificação com foto. O processo é rápido e tem como objetivo reforçar a transparência e o controle do uso do benefício, que passa a contar com acompanhamento em tempo real pela Prefeitura de Teresópolis, responsável pelo subsídio do benefício às empresas operadoras do sistema de transporte da cidade.

A medida busca garantir maior segurança na utilização do passe, assegurando que o direito ao transporte seja mantido de forma regular. Em caso de dúvidas, os usuários podem ligar ou enviar mensagem de WhatsApp para o número (21) 99717-7170.