Idosos de 60 a 64 anos devem trocar cartão RioCard Sênior em Teresópolis
Substituição é obrigatória e gratuita e acontece até 17 de outubro
Começa a Festa do Produtor Rural de Teresópolis
Evento vai de 18 a 21 de setembro no Parque de Exposições
Teresópolis se destaca no Mondial de la Bière com suas cervejarias artesanais e a força da Rota Cervejeira RJ
Evento reforça a vocação do RJ para o turismo cervejeiro, unindo produção artesanal, tradição e experiências de visitação nas cidades serranas.
Teresópolis mantém show de Leonardo apesar da recomendação contrária do MP
Governo diz que valor é compatível com a média de mercado e que a FEPORT é um compromisso de campanha
Teresópolis é incluida como cidade-sede do exame da OAB-RJ
Para as subseções, conquista simboliza o compromisso da OAB/RJ com a interiorização e a valorização da advocacia em todas as regiões do Estado
Retirada de radar na Rio–Teresópolis reforça necessidade de autoridades ouvirem a população
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e autor da Lei Seca, Deputado Hugo Leal afirma que retirada do rodar do Garrafão foi um avanço
Teresópolis ganha representante em comissão estratégica do estados do Sul e Sudeste com o Ministério Público
Alex Castellar, assessor especial do governador, integra grupo que articula acordo histórico com MPs no combate ao crime organizado e na prevenção de desastres climáticos nas regiões
