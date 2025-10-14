Espetáculo mistura dança, circo, música e aprendizado de idiomas de forma lúdicaDivulgação
Produzido pela Cia Circo da Silva e contemplado no Edital SESC Pulsar, o show estimula a primeira infância por meio da mistura de ritmos e elementos extramusicais, como brinquedos e efeitos especiais, além de interações cômicas e elementos de palhaçaria.
“Em todas as músicas do espetáculo a criança se surpreende com a mistura de ritmos e com a aparição de elementos extramusicais, como brinquedos e efeitos especiais. Em cena, a banda interage com o público através de personagens engraçados, além de números circenses e coreografias”, pontua Paula Preiss, criadora e diretora da Cia Circo da Silva.
O chileno Arturo Cussen, também fundador da Cia, afirma que o show proporciona às crianças um contato lúdico com o idioma espanhol, criando um diálogo entre as línguas irmãs como por exemplo na faixa ‘Moviendo Mexendo’. “Com uma coreografia animada, o espetáculo estimula todo o público a fazer exercícios com o corpo, ao mesmo tempo que ensina a criançada partes do corpo humano em espanhol”, explica.
O espetáculo Riante já foi apresentado em importantes eventos culturais em Uruguai, México, Colômbia, Chile e diversos estados do Brasil, tais como Feria Del Libro de Guadalajara, Festival Internacional de Teatro de Manizales, Encontro Internacional de Palhaços Anjos do Picadeiro, Festival de Circo do Rio de Janeiro, Festival de Artes para la Primera Infancia, Circuito Sesc RJ, Festival de Inverno SESC RJ, Feria del Libro de Santiago, entre outros.
Paula Preiss reforça que as crianças gostam da inclusão dos idiomas sul-americanos, da mistura do português com o espanhol, “desse lugar de encontro, não de se afastar, e mostrar que existem palavras iguais e algumas diferentes, é uma forma divertida de buscar essa relação com as crianças com a América do Sul também”.
SOBRE A CIA
Criado no Rio de Janeiro em 2011, o Circo da Silva trabalha com espetáculos que misturam teatro, música e dança, tendo como resultado um repertório autoral que considera o cortejo Cênico Musical
O Circo da Silva fomenta desenvolvimento pessoal e difusão de culturas. Independentemente da forma de expressão, seja presencialmente, em um de nossos espetáculos, oficinas e shows, ou à distância, em vídeos e músicas, ele se mantém presente na vida das pessoas.
19 de outubro, às 16 horas
Sesc Teresópolis - Av. Delfim Moreira, 749 - Várzea, Teresópolis
Ingressos: R$ 15 - inteira / R$7,50 - meia / Associado: R$5,00
Gratuito - PCG e crianças e adolescentes até 16 anos.
Com acessibilidade AD
