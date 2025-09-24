Novo comportamento do turista valoriza a privacidade e a personalização. Casas totalmente equipadas com enxoval e serviços de hotel são diferencial - Divulgação

Publicado 24/09/2025 11:51

A procura por imóveis de luxo para aluguel por curta temporada está em forte expansão no Brasil. O movimento é impulsionado por plataformas digitais, pela valorização patrimonial e por uma demanda crescente do turismo de alto padrão. A Serra Fluminense desponta como um dos principais destinos emergentes neste cenário, com destaque especial para Teresópolis e seus atrativos ligados à natureza, à gastronomia e, mais recentemente, ao enoturismo.

Na cidade, a tendência tem impulsionado o mercado imobiliário local, que registra aumento na oferta de propriedades de alto padrão voltadas ao aluguel por temporada. Localizados em áreas privilegiadas, esses imóveis combinam infraestrutura sofisticada, conforto e privacidade — tornando-se a escolha preferida de quem busca uma estadia breve, mas diferenciada.

A experiência como diferencial

O novo comportamento do turista, acentuado após a pandemia, valoriza a privacidade e a personalização. Serviços como concierge, chefs exclusivos, motoristas, guias turísticos e experiências sob medida transformam a estadia em uma vivência única.

O turista de luxo quer uma experiência única, com um imóvel que ofereça mais do que conforto, mas também exclusividade e serviços agregados. “Por isso, oferecemos ampla variedade de serviços, que podem ser desde um café da manhã colonial até passeios exclusivos, chef particular, massagens, traslados privados e concierge para organizar cada detalhe da estadia, garantindo conforto, exclusividade e experiências memoráveis”, afirma Helem Azevedo, sócia da Casas Serranas, empresa especializada em aluguel de casas de luxo para curta temporada.

As propriedades de luxo em Teresópolis

Segundo a empresária, o público que busca short stay de luxo em Teresópolis é diversificado: famílias em férias, casais em busca de intimidade e viajantes que querem privacidade e exclusividade. A maioria está disposta a pagar mais por experiências personalizadas e de alto nível.

Localizados em áreas privilegiadas, imóveis combinam infraestrutura sofisticada, conforto e privacidade (Casa Orquídea) Divulgação



Negócio rentável e estratégico

Com a alta procura e tarifas mais elevadas, o aluguel de curta temporada se consolida como uma das formas mais eficazes de potencializar o retorno sobre investimentos em imóveis de alto padrão.

“Além de garantir renda extra significativa, muitas vezes superior ao aluguel tradicional, esse modelo permite flexibilidade no uso do imóvel, já que o proprietário pode utilizá-lo em períodos de baixa demanda”, afirma Helem.

Para os proprietários, além de ser uma alternativa altamente rentável, é de baixo risco. “Outro diferencial é o público-alvo qualificado, composto por viajantes de alto poder aquisitivo, o que reduz a inadimplência e aumenta a valorização da propriedade”, conclui.