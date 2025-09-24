Novo comportamento do turista valoriza a privacidade e a personalização. Casas totalmente equipadas com enxoval e serviços de hotel são diferencialDivulgação
O novo comportamento do turista, acentuado após a pandemia, valoriza a privacidade e a personalização. Serviços como concierge, chefs exclusivos, motoristas, guias turísticos e experiências sob medida transformam a estadia em uma vivência única.
Segundo a empresária, o público que busca short stay de luxo em Teresópolis é diversificado: famílias em férias, casais em busca de intimidade e viajantes que querem privacidade e exclusividade. A maioria está disposta a pagar mais por experiências personalizadas e de alto nível.
Negócio rentável e estratégico
Com a alta procura e tarifas mais elevadas, o aluguel de curta temporada se consolida como uma das formas mais eficazes de potencializar o retorno sobre investimentos em imóveis de alto padrão.
Mercado de aluguel de luxo para curta temporada cresce em Teresópolis com foco em experiências
Hospedagens com concierge e experiências personalizadas atraem público qualificado e rentabilizam proprietários
Idosos de 60 a 64 anos devem trocar cartão RioCard Sênior em Teresópolis
Substituição é obrigatória e gratuita e acontece até 17 de outubro
Começa a Festa do Produtor Rural de Teresópolis
Evento vai de 18 a 21 de setembro no Parque de Exposições
Teresópolis se destaca no Mondial de la Bière com suas cervejarias artesanais e a força da Rota Cervejeira RJ
Evento reforça a vocação do RJ para o turismo cervejeiro, unindo produção artesanal, tradição e experiências de visitação nas cidades serranas.
Teresópolis mantém show de Leonardo apesar da recomendação contrária do MP
Governo diz que valor é compatível com a média de mercado e que a FEPORT é um compromisso de campanha
Teresópolis é incluida como cidade-sede do exame da OAB-RJ
Para as subseções, conquista simboliza o compromisso da OAB/RJ com a interiorização e a valorização da advocacia em todas as regiões do Estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.