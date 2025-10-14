Um dos pontos centrais do evento será a divulgação dos resultados da Pesquisa de Satisfação QualiÔnibus 2025 com passageiros do transporte coletivo da cidade - Divulgação

Um dos pontos centrais do evento será a divulgação dos resultados da Pesquisa de Satisfação QualiÔnibus 2025 com passageiros do transporte coletivo da cidadeDivulgação

Publicado 14/10/2025 13:36

Acontece, na próxima quinta-feira (16), a segunda edição do Fórum de Mobilidade Urbana de Teresópolis, que reunirá especialistas de diversas partes do Brasil, além de gestores públicos e privados, para debater propostas e apresentar experiências de sucesso em transporte e mobilidade. O evento, promovido pela Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), será na sede da Feso, no bairro do Alto. As inscrições podem ser feitas através do link bit.ly/46o5UDI

Um dos pontos centrais do evento será a divulgação dos resultados da Pesquisa de Satisfação QualiÔnibus 2025, realizada pelo WRI Brasil com passageiros do transporte coletivo da cidade. O estudo será analisado por especialistas e servirá de base para as discussões sobre a realidade local.

A programação contará com painéis de destaque, entre eles “A Qualidade como Agente Transformador do Sistema de Transporte Público das Cidades”, com a analista de Mobilidade do WRI Brasil, Cynthia Blank, e “Como Recuperar a Atratividade do Transporte Público Coletivo por Ônibus”, apresentado por Ana Caroline Tomaz, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

Boas práticas de Goiânia no transporte público

Outro tema relevante será a segurança viária, com o painel “Sistemas Seguros e Visão Zero – A Abordagem de Melhoria da Infraestrutura Viária Para Redução de Acidentes”, apresentado pelo professor Jorge Tiago Bastos, membro do Observatório Nacional de Segurança Viária. A experiência de Goiânia (GO), que foi destaque recente no Fórum Nacional de Secretárias, Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, também estará em pauta, no painel “O Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana de Goiânia – Desafios e Soluções”, conduzido por Leomar Avelino, diretor executivo da RedeMob Consórcio.

O encontro terá ainda uma mesa-redonda sobre os caminhos para qualificar o transporte público de Teresópolis, mediada pela diretora de Mobilidade Urbana da Semove, Richele Cabral, reunindo todos os palestrantes.

As inscrições para participar do fórum serão abertas no link bit.ly/46o5UDI. O evento é promovido pela Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), com apoio da Prefeitura de Teresópolis, da Viação Dedo de Deus, Giro da Mobilidade, Sincomércio Teresópolis, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis (Aciat), Feso e Grupo Diário.

Serviço:

Evento: 2º Fórum de Mobilidade Urbana de Teresópolis

Data: 16 de outubro de 2025 Horário: 8h45 às 13h

Local: Feso – Avenida Alberto Torres, 111 – Alto, Teresópolis

(Auditório Tribunal do Júri) – entrada pela Rua Sebastião Lacerda