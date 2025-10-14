Inscrições para os cursos devem acontecer ainda este ano - Divulgação

Publicado 14/10/2025 13:52

O 3º Distrito de Teresópolis ganhou um novo espaço dedicado à arte e à formação cultural. Foi inaugurado no último sábado (11) o Polo de Cultura Geraldo José Dias de Faria, em Bonsucesso, que oferecerá cursos livres de desenho, teatro, capoeira e dança, além de abrigar a galeria “Arte em Movimento”, com obras de artistas teresopolitanos.

Instalado no 3º andar do novo Centro Administrativo Rita de Cássia do Canto Faria, o polo foi criado pela Secretaria Municipal de Cultura para democratizar o acesso à arte também nas áreas rurais do município. De acordo com o secretário de Cultura, Wanderley Peres, estão sendo selecionados os professores e as inscrições para os cursos devem ser abertas ainda este ano, com início das aulas previsto para o começo de 2026.

A estreia do espaço cultural foi marcada pela abertura da exposição “Arte em Movimento”, que apresenta obras de dez artistas locais — entre eles, Alexander Robin, Arthur Dalmasso, Cittadino Jr. e Wanda Claussen —, convidando o público a conhecer mais sobre os criadores e suas trajetórias. A mostra ficará em cartaz por três meses e será substituída por uma nova seleção de artistas, mantendo a proposta de circulação e valorização da produção artística teresopolitana.

“O nome da galeria expressa nosso objetivo: manter a arte em constante movimento, revelando talentos e levando cultura a diferentes pontos da cidade”, destacou o secretário Wanderley Peres. Ele anunciou ainda que o de Bonsucesso é o primeiro de uma série de polos culturais que a Prefeitura pretende abrir — o próximo será na Granja Guarani, junto ao Quiosque das Lendas, previsto para 2025.