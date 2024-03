Equipamentos recebidos são do Programa Estradas Agro, através de um convênio entre a Secretaria Municipal de Agricultura e a Secretaria de Estado de Agricultura - Divulgação

Equipamentos recebidos são do Programa Estradas Agro, através de um convênio entre a Secretaria Municipal de Agricultura e a Secretaria de Estado de AgriculturaDivulgação

Publicado 04/03/2024 14:02

A prefeitura de Trajano de Moraes recebeu, na última semana, equipamentos do Programa Estradas Agro, através de um convênio entre a Secretaria Municipal de Agricultura e a Secretaria de Estado de Agricultura. As máquinas serão usadas para melhorar as condições viárias das estradas rurais.

Comentando sobre as entregas, o secretário de Agricultura, Mário Lessa, prometeu: “Vamos melhorar ainda mais as estradas rurais, pra garantir qualidade e segurança pra todo mundo”, disse.