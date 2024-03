Selo é uma certificação do Sebrae que premia municípios que se destacaram na promoção de um ambiente favorável aos empreendedores - Reprodução Redes Sociais

Selo é uma certificação do Sebrae que premia municípios que se destacaram na promoção de um ambiente favorável aos empreendedoresReprodução Redes Sociais

Publicado 11/03/2024 11:41

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Trajano de Moraes recebeu o selo ouro do Sebrae-RJ de Referência em Atendimento, em reconhecimento à qualidade dos serviços prestados aos micro e pequenos empresários locais. A premiação aconteceu na quarta-feira (6), no centro de convenções Expo MAG, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, e contou com 68 municípios inscritos. Dos municípios participantes, 10 Salas conquistaram o Selo Bronze, 12 Salas o Selo Prata e 19 Salas o Selo Ouro.

A parceria do Sebrae com as Salas do Empreendedor visa estimular o empreendedorismo, fomentar o desenvolvimento econômico local, preparar os empreendedores para a formalização e ampliar a competitividade e a inovação dos pequenos negócios. Nesse sentido, as Salas configuram como um canal estratégico integrante da rede de atendimento aos empreendedores e empresários.

"É sim o momento de celebrar é um trabalho de formiguinha, de fortalecimento, de acreditar nos pequenos e de nao deixar de incentivar o crescimento dos nossos empreendedores, desde de 2018 vivemos isso intesamente, sonhamos com esse momento de reconhecimento, agradecemos em especial ao nosso Prefeito Rodrigo por acreditar no nosso trabalho frente a Sala do Empreendedor e SETUR e o resultado chegou! Gratidão a todos da equipe da Setur e Sala do Empreendedor, Gratidão ao Sebrae por ser esse grande parceiro de todas as horas do nosso municipio", comentou o secretário de Indústria, Comércio e Turismo do município, Tiago Pecly.

O Prefeito Rodrigo Viana ressaltou o trabalho em equipe como essencial para o resultado: "Na nossa Gestão, fiz questão de colocar esse projeto adormecido para andar e desde então muita coisa começou a acontecer em nosso municipio, A chave foi o TRAJANO MAIS FORTE, onde nossa economia local foi ainda mais valorizada e hoje colhemos um fruto de um trabalho de muita paciencia e responsabilidade. Estou muito feliz. Sabemos da responsablidade e vamos buscar o Prêmio Diamante! Agradeço a todos empreededores que fazem parte deste sonho, a toda minha equipe que se dedica dia a dia na nossa Sala do Empreendedor, vamos em busca de cada dia mais desenvolver nosso Municipio".