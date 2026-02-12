Bloco da Melhor Idade desfila nesta sexta-feira (13) - Simulação com IA

Publicado 12/02/2026 11:22

O Carnaval de Trajano de Moraes contará com um momento especial dedicado ao público da terceira idade. O tradicional Bloco da Melhor Idade promete espalhar animação, cores e muita energia, reforçando que a folia é para todas as gerações.

A concentração está marcada para sexta-feira, dia 13, às 17h, na Praça Nilo Peçanha, no Centro. A programação inclui matinê, banho de espuma, show, brincadeiras e um animado passeio no chamado “trem da alegria”, garantindo uma tarde repleta de diversão e convivência.

A iniciativa destaca a importância do envelhecimento ativo e da participação social, proporcionando aos idosos um espaço de lazer, integração e valorização. Em eventos como este, é possível ver grupos sorridentes, fantasiados e cheios de entusiasmo, mostrando que disposição não tem idade e que o espírito carnavalesco permanece vivo ao longo dos anos.

Com entrada gratuita, o bloco integra a proposta de um Carnaval da família, incentivando moradores e visitantes a prestigiarem uma festa marcada pelo acolhimento e pela celebração da vida. A expectativa é de que o encontro reúna foliões de diferentes idades para abrir a programação com muita alegria e emoção.