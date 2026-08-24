Mais de 2 mil litros já foram recolhidos - Divulgação Rio +Saneamento

Mais de 2 mil litros já foram recolhidosDivulgação Rio +Saneamento

Publicado 24/08/2026 16:02

Moradores de Trajano de Moraes podem descartar corretamente o óleo de cozinha usado em um ponto de coleta mantido pela Rio+Saneamento. A unidade integra o Programa Trata Óleo, que reúne pontos de entrega voluntária em 18 municípios atendidos pela concessionária.

Em Trajano de Moraes, o ponto fica na Avenida Castelo Branco, 13, loja 1, no Centro. A loja funciona das 8h às 17h.

Para entregar o material, é recomendado deixar o óleo esfriar após o uso e armazená-lo em uma garrafa plástica bem fechada. O recipiente pode então ser levado ao ponto de coleta.

O descarte na pia, no vaso sanitário ou diretamente no solo pode causar obstruções nas redes de esgoto e provocar a contaminação de rios, solos e lençóis freáticos.

Resíduo pode virar biodiesel

O Programa Trata Óleo foi criado em 2023 e já recolheu 2,1 mil litros de óleo de cozinha usado nos municípios participantes. Atualmente, a iniciativa conta com 81 pontos de entrega voluntária.

Depois de recolhido, o material é encaminhado pela concessionária para cooperativas parceiras, responsáveis pela filtragem do óleo. O resíduo é posteriormente utilizado na produção de biodiesel.

De acordo com a Rio+Saneamento, os 2,1 mil litros destinados corretamente evitaram a emissão de aproximadamente 7,2 mil quilos de CO₂ equivalente e ajudaram a preservar cerca de 53 milhões de litros de água.

Serviço — Trajano de Moraes

Ponto de coleta: Rio+Saneamento

Endereço: Avenida Castelo Branco, 13, loja 1, Centro

Horário: 8h às 17h

O que levar: óleo de cozinha usado, armazenado em recipiente fechado.