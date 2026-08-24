Mais de 2 mil litros já foram recolhidosDivulgação Rio +Saneamento
Moradores de Trajano de Moraes podem descartar corretamente o óleo de cozinha usado em um ponto de coleta mantido pela Rio+Saneamento. A unidade integra o Programa Trata Óleo, que reúne pontos de entrega voluntária em 18 municípios atendidos pela concessionária.
Em Trajano de Moraes, o ponto fica na Avenida Castelo Branco, 13, loja 1, no Centro. A loja funciona das 8h às 17h.
Para entregar o material, é recomendado deixar o óleo esfriar após o uso e armazená-lo em uma garrafa plástica bem fechada. O recipiente pode então ser levado ao ponto de coleta.
O descarte na pia, no vaso sanitário ou diretamente no solo pode causar obstruções nas redes de esgoto e provocar a contaminação de rios, solos e lençóis freáticos.
Resíduo pode virar biodiesel
O Programa Trata Óleo foi criado em 2023 e já recolheu 2,1 mil litros de óleo de cozinha usado nos municípios participantes. Atualmente, a iniciativa conta com 81 pontos de entrega voluntária.
Depois de recolhido, o material é encaminhado pela concessionária para cooperativas parceiras, responsáveis pela filtragem do óleo. O resíduo é posteriormente utilizado na produção de biodiesel.
De acordo com a Rio+Saneamento, os 2,1 mil litros destinados corretamente evitaram a emissão de aproximadamente 7,2 mil quilos de CO₂ equivalente e ajudaram a preservar cerca de 53 milhões de litros de água.
Serviço — Trajano de Moraes
Ponto de coleta: Rio+Saneamento
Endereço: Avenida Castelo Branco, 13, loja 1, Centro
Horário: 8h às 17h
O que levar: óleo de cozinha usado, armazenado em recipiente fechado.
Endereço: Avenida Castelo Branco, 13, loja 1, Centro
Horário: 8h às 17h
O que levar: óleo de cozinha usado, armazenado em recipiente fechado.
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Trajano de Moraes tem ponto para descarte de óleo de cozinha usado
Moradores podem levar o material à loja da Rio+Saneamento, que integra programa de coleta presente em 18 municípios
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