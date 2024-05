Subsecretário de Meio Ambiente de Três Rios. - Foto: Reprodução

Subsecretário de Meio Ambiente de Três Rios.Foto: Reprodução

Publicado 07/05/2024 16:01 | Atualizado 07/05/2024 16:03

Três Rios - O subsecretário de Meio Ambiente de Três Rios, Pedro Diego Andrade de Oliveira, de 32 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo no último sábado (4). Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, a Justiça determinou a prisão preventiva do subsecretário, que será encaminhado para a Penitenciária de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No sábado, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem estava conduzindo um carro e teria mostrado a arma de fogo para uma pessoa em forma de ameaça, na Rua Direita, e ido em direção ao Centro. Após o recebimento da informação, agentes localizaram o veículo entrando na Avenida Beira Rio. Em seguida, o carro conduzido pelo subsecretário foi abordado e ele informou aos policiais que tinha uma arma de fogo no porta-luvas.

A arma era uma pistola Taurus 9mm e, além dela, foram encontrados dois carregadores e 20 munições. A pistola estava carregada e municiada, com uma munição na câmara e 11 no carregador, além de um segundo carregador com mais oito munições. Pedro Diego apresentou o Certificado de Registro de Arma de Fogo da Pistola e o Certificado de Registro do Exército Brasileiro, com validade até junho de 2031. No entanto, ele não tinha autorização para transportar a arma municiada, por não possuir porte de arma de fogo. Sendo assim, foi preso preventivamente.



Na audiência de custódia, a juíza Priscilla Macuco Ferreira, da 2ª Vara da Comarca de Três Rios, Areal e Levy Gasparian, entendeu que nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, eram suficientes para evitar o risco à ordem pública, decidindo pela prisão preventiva.

A Prefeitura de Três Rios ainda não publicou a exoneração de Pedro Diego do cargo.