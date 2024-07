Evento ficou lotado em Três Rios - Foto: Divulgação

Evento ficou lotado em Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2024 13:05

Três Rios - Em evento realizado na sexta-feira (12), com a presença de mais de 1,2 mil moradores de Três Rios, a pré-candidatura de Vinicius Farah à prefeitura do município foi lançada. Na cerimônia, foi anunciado o nome do pré-candidato a vice-prefeito: Juarez da Saúde (Solidariedade). Participaram da festa o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e do presidente da Assembléia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), além de senadores, deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores e empresários.

Diante do público que lotou o Clube Atlético Entre Rios (CAER), Farah, que foi prefeito de Três Rios por dois mandatos, entre 2009 e 2016, agradeceu a presença de todos e elogiou a coligação de sete partidos que o está apoiando para as eleições municipais de outubro.



Sobre a escolha de Juarez da Saúde para ser seu vice-prefeito, Farah se mostrou honrado com seu companheiro de chapa:

"Eu escolhi uma pessoa de bom caráter, trabalhador, experiente, profissional da saúde, ex-policial militar, professor universitário. Tenho a honra de ter na minha chapa, como pré-candidato a vice, meu querido amigo Juarez da Saúde."

Ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Farah relembrou o convite feito pelo governador Claudio Castro para assumir o cargo que ocupou até junho de 2024.

"O governador me disse: 'Farah, você topa o desafio de fazer agora nas 92 cidades o que você fez em Três Rios?' E imediatamente o convite foi aceito", contou o pré-candidato.

Castro, por sua vez, disse que, ao lado de Farah, vai colaborar para o desenvolvimento da cidade:

"Juntos, continuaremos a lutar pelo bem de Três Rios, implementando políticas que tragam progresso e desenvolvimento para nossa cidade."

Em resposta ao governador, o candidato a prefeito afirmou:

"Três Rios vai voltar a ter uma gestão de verdade, sendo novamente a cidade-modelo que me fez ser convidado para ser secretário."

Presidente da Assembleia Legislativa e do União Brasil no Estado, o deputado Rodrigo Bacellar também saudou a pré-candidatura do correligionário.

"O Vinicius Farah é o nosso pré-candidato do União Brasil, com apoio do governador Claudio Castro e de diversos partidos que acreditam que Três Rios pode avançar sob o comando de alguém com serviço prestado à cidade e a todo o Estado. Estamos juntos e vamos continuar trabalhando sempre pela população", disse Bacellar. "Ele já foi prefeito de Três Rios e fez com que a cidade se desenvolvesse muito durante o seu período de governo. Temos a certeza de que a sua vontade de trabalhar pela sua cidade só aumentou."

Sem poder ter comparecido ao evento, o senador Romário (PL) fez questão de ir às redes sociais demonstrar seu apoio à candidatura de Farah:

"Vinicius está comprometido com Três Rio e tem todo o meu apoio."