Encontro Sesc Entrelinguagens - Foto: Divulgação/Sesc

Encontro Sesc EntrelinguagensFoto: Divulgação/Sesc

Publicado 30/08/2024 12:34 | Atualizado 30/08/2024 12:34

Três Rios - Oficinas, palestras, apresentações culturais e exposições. O Sesc Três Rios vai receber, nesta sexta-feira (30), mais uma edição do Encontro Sesc Entrelinguagens, que reúne uma série de atividades gratuitas produzidas por estudantes e educadores dos cursos de imersão em língua estrangeira para o público em geral. A entrada é gratuita.

O evento vai acontecer das 9h às 18h. As atrações incluem quizzes (perguntas e respostas), oficinas de jogos, arena de games, dança, desenho, pintura corporal, karaokê, exposições – tudo isso aplicado ao espanhol e ao inglês, cursos oferecidos pelo Sesc. Haverá também apresentações artísticas e uma palestra com atividades de experimentação com a muralista Cibele Arcanjo.

O público poderá ainda visitar a exposição “Memórias Habitadas”, na galeria do Sesc Três Rios. Exibida concomitantemente em três unidades do Sesc no estado, a mostra, que integrou a programação do Festival Sesc de Inverno, reúne um grupo de artistas que se propõe pensar memórias e arquivos para além de leituras historicamente consolidadas.

Iniciativa da área de Educação do Sesc RJ, o projeto Entrelinguagens é um desdobramento dos cursos de imersão em língua estrangeira oferecidos pela instituição no estado, de forma online ou presencial. Baseados no conceito da aprendizagem ativa e integrada, esses encontros abrem espaços de diálogos, experimentações e intercâmbios em língua estrangeira como desdobramentos das ações sistemáticas desenvolvidas com alunos e educadores.