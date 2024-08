Vinicius Farah, candidato a prefeito de Três Rios - Foto: Divulgação

Publicado 24/08/2024 17:39

Três Rios - O candidato a prefeito Vinicius Farah, do União Brasil, anunciou que pretende implantar o sistema de Tarifa Zero no transporte público municipal, caso seja eleito. A proposta prevê que as passagens serão gratuitas, para toda a população do município, facilitando o acesso à educação, saúde, trabalho e lazer.

Segundo o candidato, a Tarifa Zero também traz benefícios para empresários, que poderão investir mais em seus negócios e gerar novos empregos, e para a empresa de transporte, que terá recursos garantidos para melhorar a qualidade do serviço.

“É uma iniciativa que coloca Três Rios no caminho do progresso, sem deixar ninguém para trás. Essa transformação vai beneficiar nossa cidade, pois Três Rios será um exemplo de mobilidade urbana acessível e inclusiva”, comenta Vinicius Farah, que tem Juarez da Saúde, do Solidariedade, como vice.

Farah também afirma que com a Tarifa Zero, muitas empresas poderão economizar no vale-transporte, diminuindo a folha de pagamento. A economia gerada permitirá, então, que os empresários invistam na contratação de mais funcionários, gerando mais empregos na cidade.

Já a companhia de transporte terá subvenção total da prefeitura, recebendo integralmente o valor das passagens. Com o subsídio garantido, a empresa poderá investir em melhorias na frota e no atendimento, beneficiando os usuários. E todos os postos de trabalho serão mantidos, com segurança e estabilidade para os funcionários.

Vinicius ainda destaca que a ideia é criar linhas de crédito especiais para a categoria, facilitando a modernização e melhoria de seus serviços.

“O transporte alternativo não será prejudicado pela Tarifa Zero. Taxistas e mototaxistas terão acesso a incentivos e linhas de crédito”, conta o candidato do União Brasil a prefeito de Três Rios.

Além do União Brasil e do Solidariedade, a coligação “É por Amor à Três Rios. É por Você!” reúne Progresistas (PP), Partido Liberal (PL), Partido Social Democrático (PSD) e Partido Democrático Trabalhista (PDT).