Agentes que realizaram a apreensãoFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2024 17:04

Três Rios - A Polícia Militar apreendeu, com drogas, um menor de idade, na Vila Isabel, na última terça-feira (6). O jovem, de 17 anos, foi levado para a 108ª DP, onde permaneceu acautelado.

De acordo com a PM, a ação ocorreu após levantamento do Serviço de Inteligência do 38º BPM, que juntamente com os Patamos, conseguiu capturar o adolescente. Com ele, foram encontrados 35 pinos de cocaína, 33 buchas de maconha e dinheiro em espécie.