Palestra realizada pelo MPRJ - Foto: Divulgação/38º BPM

Palestra realizada pelo MPRJFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 24/07/2024 09:51

Três Rios - A promotora de Justiça Gabriela da Costa Lopes, da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Três Rios, ministrou, nesta terça-feira (23), uma palestra de capacitação para policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar, situado em Três Rios.

O objetivo do encontro, realizado na sede do 38º BPM, foi orientar os agentes de segurança pública sobre os procedimentos adotados na atuação perante o público em ocorrências, com o propósito de aprimorar a regularidade e a adequação na execução da atividade policial.

Em sua fala, a promotora de Justiça ressaltou temas jurídicos pertinentes à atuação policial, sobre as abordagens policiais aos cidadãos e destacou a importância da presença dos agentes públicos nas audiências judiciais, reforçando a necessidade de integração das funções do Ministério Público e das polícias voltadas para a persecução penal e o interesse público.