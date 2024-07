Poluição identificada em Três Rios - Foto: Divulgação

Poluição identificada em Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 19/07/2024 11:23

Três Rios - Policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos identificaram indícios de poluição no rio Paraíba do Sul, em Três Rios. A ação ocorreu na última quarta-feira (17).

Os agentes da 5ª UPAm foram até o bairro Ponte das Garças, onde em fiscalização na Estrada Rua Direita constaram a poluição às margens do rio. Apesar da busca, nenhum suspeito foi identificado. Sendo assim, os policiais foram até a 108ª DP, onde a ocorrência foi registrada.