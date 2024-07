Sargentos receberam a moção - Foto: Divulgação/38º BPM

Sargentos receberam a moçãoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 17/07/2024 09:44

Três Rios - Uma dupla de policiais militares recebeu uma moção de aplausos na Câmara Municipal de Três Rios pelo salvamento de uma bebê neste ano. Os sargentos Michele, do 38º BPM, e Bruno Vander, do 24º, realizaram o salvamento no dia 14 de junho.

Na oportunidade, os agentes estavam no RAS da unidade quando se depararam com uma mãe segurando uma criança de dois meses de vida, engasgada e desfalecida. Imediatamente, foi realizada a Manobra de Heimlich, desengasgando a bebê. Posteriormente, ela foi levada ao hospital.