Ocorrência foi registrada na 108ª DPFoto: Divulgação

Publicado 30/07/2024 14:08

Três Rios - Um homem foi preso com uma arma de fogo e drogas nesta segunda-feira (29) no bairro Portão Vermelho, em Três Rios. A ação foi realizada por agentes do 38º BPM e a ocorrência foi registrada na 108ª DP, onde o material permaneceu apreendido.