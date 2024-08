Vistoria itinerante de veículos - Foto: Divulgação

Publicado 12/08/2024 14:22

Três Rios - O Detran-RJ irá oferecer o serviço de vistoria itinerante de veículos em Três Rios na próxima semana. A vistoria será realizada no dia 21 de agosto e leva os serviços do Detran.RJ a cidades que não possuem posto de vistoria ou que estão com postos de vistoria fechados, proporcionando mais comodidade aos moradores ao evitar que tenham de se deslocar a cidades vizinhas.



A ação acontecerá das 10h às 14h30, na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas, no Centro, ao lado da quadra de areia.