Ocorrência foi registrada na 108ª DP - Foto: Reprodução

Publicado 24/08/2024 10:50

Três Rios - A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu um homem acusado de homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas em Três Rios. A ação foi realizada por agentes da 108ª DP e do 38º BPM.

O indivíduo estava foragido desde julho, acusado de estar envolvido no homicídio de um homem durante uma festa junina. Com ele, foram apreendidos 29 tabletes de maconha, uma pedra grande de crack e 280 tubos plásticos com cocaína.

Ainda no local da prisão, os policiais apreenderam um carregador para pistola e material usado na distribuição de drogas.