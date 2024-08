Vinicius Farah em campanha - Foto: Divulgação

Publicado 20/08/2024 14:49

Três Rios - Vinicius Farah, candidato do União Brasil a prefeito em Três Rios, segue com sua campanha no município. Nesta terça-feira (20), ele vai fazer um comício, às 19h30, na Vila Isabel, próximo ao condomínio Vila Nova.

“Este é mais um momento de nos encontrarmos, discutirmos o futuro da nossa cidade e fortalecermos nossos laços”, afirmou Vinicius Farah, que tem Juarez da Saúde, do Solidariedade, como vice.

Além do União Brasil e do Solidariedade, a coligação “É por Amor à Três Rios. É por Você!” reúne Progresistas (PP), Partido Liberal (PL), Partido Social Democrático (PSD) e Partido Democrático Trabalhista (PDT).

No domingo (18), Vinicius Farah realizou uma caminhada pela tradicional feira da Vila Isabel e depois participou de várias reuniões com lideranças comunitárias e políticos locais para fortalecer as alianças e discutir estratégias de campanha.

Já no sábado (17), o candidato fez um comício em Várzea do Otorino, onde reuniu apoiadores e moradores e defendeu o desenvolvimento econômico da cidade.

"Juntos vamos construir uma cidade mais próspera, cheia de oportunidades. Três Rios vai voltar a ter uma gestão de verdade, sendo novamente uma cidade-modelo”, disse Vinicius Farah, que foi chefe do Executivo municipal por dois mandatos, entre 2009 e 2016.

O candidato também realizou uma caminhada pelo bairro Purys, conversando com comerciantes e moradores sobre suas propostas para geração de emprego e renda. Em sua passagem pelo Centro e pelo bairro Boa União, ele destacou suas iniciativas para revitalização econômica e melhorias na infraestrutura urbana.

Vinicius Farah elegeu-se prefeito em 2009, sendo reeleito com 83,24% dos votos validos para o periodo de 2013/2016.