Obras no Colégio Municipal Walter Francklin - Foto: Divulgação

Obras no Colégio Municipal Walter FrancklinFoto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 16:55

Três Rios - A reforma do Colégio Municipal Walter Francklin está em ritmo acelerado após uma forte chuva de granizo atingir a localidade em dezembro. O colégio já fazia parte do cronograma de reforma e climatização da Prefeitura de Três Rios, mas as obras precisaram ser adiantadas devido aos estragos causados pelo temporal.

Durante a tempestade, diversas telhas do prédio foram destruídas. O acúmulo de água resultou em infiltrações e danos em outras salas de aula, comprometendo a estrutura do espaço escolar. Diante da urgência, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia iniciou prontamente as intervenções necessárias para garantir a segurança e o conforto de alunos e professores.

Atualmente, as obras seguem em ritmo avançado. O antigo telhado já foi retirado e um novo está sendo instalado, oferecendo mais segurança e resistência para a estrutura. Além disso, as salas de aula serão reformadas, recebendo novos pisos, pinturas renovadas e climatização adequada. Também estão previstas melhorias tecnológicas, proporcionando um ambiente mais moderno e adequado para o ensino.

O Secretário Municipal de Educação, Bernardo Goytacazes, destacou a importância da intervenção rápida para minimizar os impactos causados pela chuva e garantir um retorno seguro para os estudantes. "Nossa prioridade é assegurar que os alunos tenham um ambiente de aprendizado adequado. Estamos trabalhando para entregar uma escola reformada, segura e com melhor infraestrutura para todos", afirmou.