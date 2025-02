Quadra será reinaugurada - Foto: Divulgação

Quadra será reinauguradaFoto: Divulgação

Publicado 16/02/2025 17:46

Três Rios - Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, entregará a reforma e cobertura da quadra poliesportiva Edson Rodrigues dos Santos (Godinho), localizada no bairro Cantagalo Populares. O espaço, que pertence à Escola Municipal Jovina de Figueiredo Salles e fica na Praça Nadir Lavinas, é aberto à comunidade e destinado à prática esportiva e atividades recreativas.

A revitalização da quadra foi completa, incluindo nova pintura, instalação de novas traves e alambrados, melhoria da iluminação e a tão aguardada cobertura, que permitirá o uso do local em qualquer condição climática. Além disso, a praça recebeu uma academia ao ar livre e um playground infantil, proporcionando mais opções de lazer e bem-estar para moradores de todas as idades.

O prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, destacou a importância da obra para a comunidade. “Investir em espaços como esse é investir na qualidade de vida da população. Com a reforma da quadra e a instalação da cobertura, garantimos que crianças, jovens e adultos possam praticar esportes e se divertir com conforto e segurança, independentemente do clima”, disse o chefe do Executivo.

Já o secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Bernardo Goytacazes, ressaltou os benefícios da revitalização para os alunos da escola e para os moradores do bairro. “Esse espaço será fundamental para atividades pedagógicas, esportivas e culturais. Além de atender os alunos da Escola Municipal Jovina de Figueiredo Salles, ele estará disponível para toda a comunidade, fortalecendo o vínculo entre escola e sociedade.”

A cerimônia de inauguração está marcada para às 17h e contará com a presença de autoridades municipais, alunos, pais, professores e membros da comunidade.