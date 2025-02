Aguadeiros ficam posicionados em pontos de grande movimentação na cidade - Foto: Divulgação

12/02/2025

Três Rios - A onda de calor esperada para os próximos dias na região acendeu o alerta das equipes de gestão do Saaetri e da Prefeitura de Três Rios. Para manter a população bem hidratada e aliviar os efeitos das altas temperaturas, a autarquia colocou um time de aguadeiros nas ruas. Posicionados em pontos de maior movimento do centro da cidade, como calçadão, Praça da Autonomia e entorno dos shoppings Olga Sola e Américo Silva, eles distribuem água potável e fresca para quem estiver circulando pelo local.

“Os aguadeiros são uma criação inovadora do Saaetri, reproduzida por diversas companhias de saneamento. Nosso objetivo é cuidar da população e colaborar para a hidratação de todos nestes dias quentes e de baixa umidade relativa do ar”, pontuou o diretor da autarquia Jean Silveira.

A onda de calor que chegou ao Sudeste e a outras três regiões do país nesta quarta-feira (12), pode fazer com que os termômetros atinjam até 7°C acima da média para o mês de fevereiro. De acordo com o Climatempo, o fenômeno deve se estender até o próximo dia 21. Beber bastante água é um dos pontos fundamentais para a saúde em períodos de calor extremo. Ela hidrata, transporta nutrientes, regula a temperatura corporal, contribui para a desintoxicação e ajuda no fortalecimento dos ossos.

Além dos aguadeiros, o Saaetri possui pontos fixos de hidratação gratuita. Um deles fica localizado na sede da autarquia, na Rua Quatorze de Dezembro, 412, Centro. O outro ponto fica na Praça São Sebastião, próximo à Secretaria de Cultura. O Terminal Rodoviário Hélio Soares também conta com um bebedouro à disposição da população.