Programa Mais Prefeitura nos Bairros no Boa União - Foto: Divulgação

Programa Mais Prefeitura nos Bairros no Boa UniãoFoto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 22:22

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios segue avançando com o Programa Mais Prefeitura nos Bairros, uma iniciativa itinerante que mobiliza equipes operacionais das secretarias municipais para executar mutirões de limpeza, zeladoria e infraestrutura. Após iniciar os trabalhos no bairro Santa Terezinha, a ação chega agora ao bairro Boa União.

Equipes formadas por trabalhadores e máquinas já deram início a diversas atividades, como capina, roçagem, troca de meios-fios, instalação de lâmpadas e retirada de entulhos. A previsão é de que os serviços se estendam pelos próximos dias, garantindo melhorias em todas as ruas da localidade.

De acordo com o cronograma do programa, os próximos bairros contemplados serão Cidade Nova e Monte Castelo. Embora a ação tenha um foco intensivo em cada bairro por um período determinado, as secretarias municipais seguem atendendo demandas em toda a cidade.

“O programa começou pelo bairro Santa Terezinha devido à alta demanda e, agora, avançamos para Boa União, seguindo um planejamento estratégico para atender as necessidades estruturais de cada região. Nossa meta é garantir melhorias efetivas e mais qualidade de vida para a população, proporcionando ruas mais seguras, limpas e bem iluminadas", destacou o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, o Joa.