Selo Ouro no Compromisso Nacional com a Alfabetização - Foto: Divulgação

Selo Ouro no Compromisso Nacional com a AlfabetizaçãoFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2025 22:19

Três Rios - O município de Três Rios foi reconhecido nacionalmente pelo seu compromisso com a educação e a alfabetização infantil. O prefeito Joa e o secretário de Educação, Bernardo Goytacazes, participaram, em Brasília, da cerimônia de entrega do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, um reconhecimento concedido às cidades que se destacam na implementação de políticas educacionais eficazes.

Em 2024, Três Rios já havia sido premiado com o Selo Estadual, e agora figura entre os 500 municípios brasileiros que mais investiram na alfabetização de crianças, garantindo avanços significativos na qualidade do ensino.

“Esse reconhecimento é fruto de um trabalho conjunto entre gestores, professores e toda a comunidade escolar. Seguimos firmes no propósito de oferecer uma educação pública de qualidade, garantindo que nossas crianças tenham um futuro promissor”, destacou o prefeito Joa.