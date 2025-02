Câmara estava com casa cheia - Foto: Divulgação

Publicado 08/02/2025 16:00

Três Rios - Com plenário cheio, a Câmara de Vereadores retomou as atividades legislativas na última terça-feira (4), sob a presidência do vereador Jonas Dico. Todos os vereadores estavam presentes na Casa: Jonas Dico, Professor Flávio, Tonico Coelho, Professor Anderson Muriçoca, Professor Erquinho, Vanderson Travassos, Miúdo, Delsinho, Luiz Alberto Barbosa, Ana Clara, Bia Bogossian, Rafael Silva, Careca do Projeto, Ildo Inês e Zimar – e fizeram questão de pontuar a importância da união dos legisladores para crescimento do município.

Durante a primeira reunião ordinária com a chapa eleita no dia 1º de janeiro de 2025 – Professor Flávio (1º secretário), Jonas Dico (presidente) e Tonico Coelho (2º secretário) – foi realizada a votação das comissões permanentes para o próximo biênio 2025/2026.



Logo após a votação, os vereadores também votaram um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo em prol da cultura trirriense e incentivo aos fazedores de cultura da cidade. O projeto foi aprovado por unanimidade e retorna à Prefeitura de Três Rios.



Além de alguns representantes da cultura trirriense, também participaram da reabertura dos trabalhos legislativos municipais, o diretor da Fundação Santa Cabrini e ex-vereador Clécius Souza (Clecinho); e o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios, Rubem César Mizael (Tuca).

Ao dar as boas-vindas aos vereadores novatos, o presidente reforçou a independência entre os poderes. “Iniciamos nosso trabalho com a votação das comissões e já votamos um projeto importante para a cultura trirriense. Estamos aqui para contribuir com nossa cidade: aprovando políticas públicas que resultem em avanços, apoiando o Poder Executivo no que for necessário, buscando ajuda e parceria para nossa cidade. Mas, o que precisar ser cobrado, também será. Fomos eleitos para representar nossa população e assim faremos”, resumiu o presidente da Câmara Municipal de Três Rios.