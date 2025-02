Capacitação para fiscalização em unidades de conservação - Foto: Divulgação

Capacitação para fiscalização em unidades de conservaçãoFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2025 17:30

Três Rios - A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizou, nesta segunda-feira (3), uma capacitação para o Grupamento de Proteção Ambiental, com foco na fiscalização e no monitoramento das Unidades de Conservação Municipais, áreas especialmente protegidas que têm por objetivo preservar o patrimônio ambiental do município e melhorar a qualidade de vida da população.



O município de Três Rios possui seis unidades de conservação, de diferentes modalidades:

- Parque Natural Municipal de Três Rios (PNM Três Rios) – 26,2 ha

- Monumento Natural Municipal Encontro dos Três Rios (MONA Encontro dos Três Rios), com área total de 267,53 ha

- Área de Proteção Ambiental Bemposta (APA Bemposta) – 19.942,49 ha

- Área de Proteção Ambiental Lago do Caça e Pesca (APA Lago do Caça e Pesca) – 32,94 ha

- Área de Proteção Ambiental Santa-Fé (APA Santa-Fé) – 1.841,22 ha

- Área de Proteção Ambiental Vale do Morro da Torre (APA Vale do Morro da Torre), que possui 4.236,58 ha

Durante a atividade, foram abordados os principais aspectos destas áreas, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e o Código Florestal, destacando a importância dessa legislação para a proteção dos recursos naturais. Além disso, os participantes receberam orientações sobre os procedimentos adequados para a fiscalização dentro das Unidades de Conservação, fortalecendo as ações de monitoramento e combate a infrações ambientais.