Vagas para estágio estão disponíveis em Três RiosGrupo Recovery/Divulgação

Publicado 01/02/2025 21:15

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, está cadastrando currículos para a seleção de estagiários para atuação na Rede Municipal de Ensino. As vagas são para estágio na área de Educação Especial e destinam-se a estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior, prioritariamente na área de Educação.

Os interessados devem encaminhar seus currículos para o endereço de e-mail: eduespecialtr@gmail.com.