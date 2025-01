Procon Três Rios - Foto: Divulgação/Câmara de Três Rios

Publicado 26/01/2025 15:48

Três Rios - O Procon Três Rios está funcionando com número temporário: (24) 3512-6740. A unidade de defesa do consumidor ficou, aproximadamente, nove meses com número indisponível.

“Quando assumi a presidência da Câmara de Vereadores, uma das primeiras demandas apontadas no Procon Três Rios foi essa dificuldade de comunicação. Solicitei à equipe que desse uma atenção especial a esta necessidade e nesta semana, o problema foi parcialmente resolvido. Estamos com número temporário, mas daqui a pouco o oficial estará disponível”, disse o presidente da Câmara de Vereadores, Jonas Dico.

Funcionando na Rua Presidente Vargas, nº 497, no Centro, das 8h às 17h, o Procon Três Rios é responsável por diversas campanhas educativas no comércio da cidade, e coibir práticas comerciais desleais, fraudulentas e enganosas.