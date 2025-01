- Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 21/01/2025 20:24

Três Rios - Nesta quarta-feira (22), a Prefeitura de Três Rios dará início ao Programa Mais Prefeitura nos Bairros, uma iniciativa itinerante que reúne equipes operacionais das secretarias municipais para mutirões de ações conjuntas em localidades pré-definidas. O objetivo é atender às principais demandas das comunidades, promovendo melhorias significativas em infraestrutura urbana e qualidade de vida. O bairro Santa Terezinha será o primeiro a receber o programa, com homens e máquinas trabalhando a partir das 7h.

As ações envolverão diversas secretarias municipais. A Secretaria de Obras realizará manutenção corretiva da pavimentação, troca de tampas de bueiros, de meios-fios e recomposição de calçadas. A Secretaria de Serviços Públicos atuará com serviços de limpeza, capina e substituição de lâmpadas. Já a Secretaria de Saúde estará presente com o setor de controle de endemias, enquanto a Drenagem Urbana e Conservação focará na desobstrução de córregos e bueiros. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente realizará manutenção de parques e jardins, além de podas preventivas de árvores. A Assistência Social estará presente com o cadastramento de famílias em programas sociais, e o SAAETRI realizará manutenções nas redes de esgoto e trabalhos preventivos para evitar vazamentos. A Defesa Civil também estará presente, observando se existem casas em área de risco ou em risco iminente, garantindo a segurança das famílias.

“O Programa Mais Prefeitura nos Bairros reforça nosso compromisso em cuidar de Três Rios de perto, como fizemos no último mandato, colocando os bairros no centro de nossas ações, resolvendo as principais demandas das comunidades, cuidando da infraestrutura e, principalmente, das pessoas. Vamos começar pelo Santa Terezinha, mas nosso objetivo é levar melhorias para todos os bairros, trabalhando juntos em prol da nossa cidade”, disse o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, o Joa.

De acordo com a Prefeitura, o programa traz benefícios diretos para o município ao promover um atendimento mais integrado e eficaz, reduzindo o tempo de resposta às demandas das comunidades.