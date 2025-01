Escola Municipal Samir Macedo Nasser - Foto: Reprodução

16/01/2025

Três Rios - A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Três Rios abrirá, a partir da próxima terça-feira (21), as matrículas para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados devem se dirigir à Escola Municipal Samir Macedo Nasser, localizada na Vila Isabel, para as modalidades presencial e semipresencial. Já as escolas municipais Santa Luzia, na Jaqueira, e Walter Franklin, no Centro, atenderão apenas na modalidade semipresencial. As matrículas estarão abertas até o dia 17 de março.

Na modalidade semipresencial, os estudantes frequentam as aulas duas vezes por semana na unidade escolar. Esta modalidade é destinada exclusivamente aos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). Para realizar a matrícula, é necessário ter, no mínimo, 15 anos, sendo exigida autorização dos pais ou responsáveis para menores de idade.

No ato da inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos: declaração de transferência escolar, xerox da certidão de nascimento, duas fotos 3x4, xerox do comprovante de residência, xerox da identidade do aluno e do responsável para os menores de idade, tipo sanguíneo, CPF do aluno, cartão de vacinação atualizado, xerox do cartão do SUS e número do NIS (para os beneficiários do Bolsa Família).

A Educação de Jovens e Adultos é um importante instrumento para promover a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades sociais. Por meio da EJA, jovens e adultos têm a oportunidade de retomar os estudos, adquirir novos conhecimentos e habilidades, além de ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Segundo o Ministério da Educação, no Brasil, cerca de 66 milhões de pessoas com mais de 18 anos não possuem o Ensino Médio completo. Além disso, 30% dos estudantes que ingressam no Ensino Fundamental não concluem a educação básica. Esses números evidenciam a relevância de programas como a EJA, que visam fortalecer a formação educacional de jovens e adultos e, assim, combater a evasão escolar no país.