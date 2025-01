Joa foi reeleito em Três Rios - Foto: Divulgação

Joa foi reeleito em Três RiosFoto: Divulgação

Publicado 02/01/2025 14:21 | Atualizado 02/01/2025 14:26

Três Rios - Nesta quarta-feira (1º), o prefeito Joa tomou posse para o seu segundo mandato à frente de Três Rios. Reeleito com quase 61% dos votos válidos, o gestor está otimista para os próximos quatro anos no município.

O prefeito destaca os avanços que ocorreram na cidade. Na Saúde, os pontos mais relevantes são o Programa Saúde no Seu Bairro e as carretas da saúde. No setor de infraestrutura, o foco é nos bairros, com pavimentação de ruas através de asfalto, concreto e bloquetes.

"Encontramos bairros esquecidos por décadas. Iniciamos um trabalho que se cada um que passou, tivesse feito um pouco, hoje não teríamos que fazer praticamente tudo. Mas vamos continuar avançando e levando as melhorias que nosso povo precisa”, disse Joa.



Além da pavimentação, o Programa de Infraestrutura e Desenvolvimento (PID), contempla também a reforma das Unidades Básicas de Saúde dos bairros, com acessibilidade e climatização, feito inédito no município. Outro ponto do programa são as construções de áreas de lazer como pracinhas em áreas específicas, a reforma e ampliação das escolas municipais e a reforma e cobertura das quadras nos bairros.



Algumas obras que estavam paradas também foram retomadas, como a Praça da Juventude (o maior complexo de esporte, lazer e saúde da região), a Praça Arsonval Macedo, na Vila Isabel, e o prédio da Rodoviária Velha, que é a atual sede da Secretaria de Educação, tirando o setor do aluguel, e retornará com o comércio popular que se encontra na Praça da Autonomia.

Além dessas já entregues, outra obra parada que segue em andamento é a construção da Creche do Bairro Santa Cecilia.



“Nosso governo encontrou vários desafios e situações que precisavam de respostas rápidas como a situação dos bairros. A dificuldade de ir e vir dos moradores nos períodos chuvosos como agora, a falta de espaços públicos de lazer entre outros problemas estruturais que estamos resolvendo em tão pouco tempo.” Ressaltou o prefeito.



Com o novo mandato, o Prefeito Joa afirmou que solucionará grande parte dos problemas vividos durante décadas pelos moradores de bairros. No setor de geração de emprego, o município vem avançando no número de carteiras assinadas, conforme dados do CAGED, o saldo é de 1.835 e, segundo a JUCERJA, o número é de 1.418 novos postos de trabalho.





O município foi destaque na criação do Cartão Educação, que além de ajudar a economia local, deu liberdade aos pais de comprarem o material escolar da preferência do filho. Com a chegada das creches nos bairros, novas vagas estão sendo abertas e até 2026, a expectativa é de que não haja mais nenhuma demanda por vaga. No Ideb, Três Rios teve o maior crescimento em nota e posição no Estado do Rio, saindo de 81º pra 20º. A cidade foi destaque na alfabetização alcançando excelente resultado na etapa nacional e estadual, recebendo o Selo Ouro de Alfabetização.



Através da Secretaria de Assistência Social, o governo criou o CEAM 24h, onde atende mulheres vítimas de violência. Implantou a Casa do Autista, que hoje está na pasta da Secretaria de Saúde.



“Criamos projetos, estamos dando andamento em obras paradas e continuamos na busca constante de apoio e parcerias, como o Governo do Estado, que está nos ajudando a resolver o problema das enchentes através da construção da Galeria de Captação de Águas Pluviais (Triângulo), além da construção do Hospital Regional da Mulher. Temos problemas? Temos. Mas estamos trabalhando incansavelmente para solucionar e trazer melhorias para a cidade. Estamos no caminho certo. Temos os próximos 4 anos para implantarmos o que traçamos na campanha e fazer de Três Rios uma cidade próspera e de grandes oportunidades. Agradeço a Deus por toda direção, aos funcionários públicos e equipe de governo pela dedicação e ao povo trirriense por acreditar em nosso trabalho. Estamos vivendo um novo momento. É só o começo de muita coisa boa que está por acontecer em nossa cidade”, finalizou Joa.