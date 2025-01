Drogas apreendidas com homem na operação - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 31/12/2024 20:04

Três Rios - Nesta terça-feira (31), as polícias Civil e Militar realizaram uma operação em Três Rios com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca contra suspeitos por um homicídio ocorrido no bairro Jaqueira nesta segunda-feira. Dois homens foram presos, sendo um pelo cometimento do homicídio e outro em flagrante por tráfico de drogas.

Na Jaqueira, o homem acusado de ter cometido o homicídio foi capturado em sua residência. No Pilões, outro indivíduo foi preso com 44 papelotes de cocaína, 15 papelotes de crack e uma quantidade de maconha. Ele é suspeito de ter vínculos com uma facção criminosa e já foi visto em vídeos nas redes sociais disparando um fuzil.

O material e os presos foram levados para a 108ª DP.

Crime

O homicídio ocorreu Rua Pedro Assis do Amaral, na Jaqueira, após uma troca de tiros. Além do homem de 37 anos que veio a óbito, após ser atingido no tórax e levado para a UPA Três Rios, o homem que foi preso nesta terça foi baleado na coxa e encaminhado da UPA para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde foi liberado após passar por atendimento médico, antes de ser preso pela polícia.