Professor Jacqueson (à esq.) e Joa (à dir.)Foto: Reprodução

Publicado 24/12/2024 15:18

Três Rios - Reeleito com mais de 28 mil votos, o prefeito Joa foi diplomado na última semana para seu segundo mandato à frente de Três Rios. No evento, o prefeito destacou os avanços no município durante sua gestão, como o início da construção do Hospital Regional da Mulher e a construção da Galeria de Águas Pluviais no Triângulo.

"Agradeço a toda a população trirriense, amigos, secretários, advogados e todos que estiveram ao nosso lado. Também registro meu agradecimento ao ministro relator André Mendonça por honrar a vontade do povo, que nos confiou 61% dos votos. Essa vitória é de todos nós", disse Joa, após a cerimônia."

A cerimônia de posse do prefeito será realizada no dia 1º de janeiro, às 18h, no Teatro Celso Peçanha, no Centro.