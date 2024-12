Robson Souza estava em seu terceiro mandato - Foto: Reprodução

Publicado 24/12/2024 14:52

Três Rios - Nesta terça-feira (24), morreu o vereador Robson Souza, aos 60 anos. Ele era o atual presidente da Câmara Municipal de Três Rios e estava internado em um hospital da cidade, onde tratava de um câncer no intestino.

O velório foi marcado para as 10h, na Câmara, com o sepultamento sendo realizado às 16h30.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com o Dr. Robson, oferecendo nossas mais sinceras condolências. Que sua memória seja sempre lembrada com respeito e carinho", diz o comunicado divulgado pela Casa Legislativa.

O prefeito Joa também se manifestou sobre o falecimento. "Com muito pesar, recebo a notícia do falecimento do meu amigo Robson de Oliveira. Aos familiares e amigos, desejo toda força e fé neste momento de dor e saudade."