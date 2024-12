Operação "Amigo Secreto" em Três Rios - Foto: Divulgação/108ª DP

Publicado 27/12/2024 15:34

Três Rios - Nesta sexta-feira (27), a 108ª DP e o 38º BPM realizaram a operação "Amigo Secreto" em cumprimento a mandados de busca e apreensão em Três Rios por conta do assassinato de dois irmãos no bairro Habitat. O duplo homicídio ocorreu no dia 8 de dezembro e as investigações apontam que teriam sido motivados por uma disputa entre facções criminosas.

Na operação, dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas e um menor de idade foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, a polícia também apreendeu 262 gramas de maconha, 240 gramas de cocaína, 62 gramas de haxixe, 25 gramas de crack, um revólver calibre 38 e seis munições intactas, rádios comunicadores, celulares e carregadores.

No dia 8 de dezembro, Marcio da Silva Guimarães, de 15 anos, e Mauro Silva Guimarães, de 17, foram mortos enquanto estavam dormindo em casa no bairro Habitat Novo. As vítimas foram executadas a tiros.