Reunião realizada na última semanaFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 26/12/2024 17:02

Três Rios - O secretário de Indústria e Comércio de Três Rios, Marcio Assis, esteve reunido na última semana com os empresários do segmento de Inovação do município junto do presidente e vice-presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro (TI Rio), Alberto Blois e Paulo Golzmam, respectivamente.

Na ocasião, o secretário apresentou o projeto aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Vereadores que institui a Lei de Incentivo à Inovação de Três Rios com o estabelecimento de um Plano Municipal e políticas públicas de fomento à Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo.

O TI RIO abriu uma unidade em Três Rios, com funcionamento na sede do SICOMERCIO e com a direção de João Paulo Pereira.

“Com a aprovação do projeto de lei, a previsão é de mais de mil novos empregos com a chegada e a abertura de startups em Três Rios. Ofertaremos segurança jurídica às empresas e incentivaremos a criação de parques tecnológicos. Agradecemos ao empenho de todos (prefeito, vereadores e Comitê Gestor de Inovação) para esta importante conquista”, destacou o secretário Marcio Assis.